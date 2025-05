A soli 18 anni, Kimi Antonelli conquista la pole nella Sprint di Miami. Il pilota della Mercedes precede le due McLaren di Piastri e Norris. Seconda fila per Verstappen, che precede Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Delusione Tsunoda, che scatterà 18°. Ecco la griglia di partenza: il GP Sprint di Miami è live sabato alle 22 su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT