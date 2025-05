Pole position numero 43 per Max Verstappen, che festeggia nel migliore dei modi a Miami la paternità. Il campione del mondo precede Norris, un super Antonelli e Piastri. Russell è 5°, poi le Williams e Leclerc 8°. In grande difficoltà anche Hamilton con la seconda Ferrari, solo 12°. Ecco la griglia di partenza. Il GP di Miami è live domenica alle 22 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MIAMI: HIGHLIGHTS QUALIFICHE