Colpo di scena prima del via della Sprint Race. Sul bagnato del circuito di Miami (dove continua a piovere), Leclerc scivola alla 11 e va a muro con la sua SF-25: aquaplaning e (probabilmente) gomme intermedie hanno determinato l’incidente e l’impatto con il muro. Gomme a destra distrutte e altri danni alla vettura che ora è stata riconsegnata ai meccanici per metterla in pista alle 22, quando scatteranno le qualifiche

IL VIDEO - GP MIAMI, GARA SPRINT LIVE