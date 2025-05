Dominio Piastri, è da 10: le PAGELLE del GP Miami

Ancora Papaya! Grande prova di forza per le McLaren, che escono entrambe vincitrici contro Verstappen: con un Piastri da 10 e un Norris da 8. George Russell sul gradino più basso, grazie all'aiuto della Virtual Safety Car. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Tra i migliori in pista? Alexander Albon, con un 9. Il Mondiale torna nel fine settimana del 18 maggio: si corre a Imola! Live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MIAMI: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA