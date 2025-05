Manca sempre meno al GP Imola, prima delle due gare italiane in calendario. Le parole del team principal Ferrari: "Vogliamo mettere Leclerc e Hamilton nelle condizioni di esprimersi al meglio. Potremo contare sul supporto dei nostri tifosi italiani e siamo molto lieti di questo". Il GP del Made in Italy è tutto live su su Sky e in streaming su NOW dal 16 al 18 maggio

Si arriva in Europa, si torna a casa! La Formula 1 è pronta ad atterrare in Italia, con il GP dell'Emilia Romagna, a Imola. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari è il primo appuntamento europeo e il primo appuntamento di casa della Scuderia Ferrari HP, che potrà contare sull'affetto e il calore dei propri tifosi. In attesa della 32^ edizione, sono stati resi noti i numeri da record: saranno infatti presenti oltre 200.000 tifosi, superando così i numeri dell'anno scorso. Grande attesa anche per 'Imola Fan City Experience': il progetto organizzato dalla città per trasformare Imola in una Fan Zone a cielo aperto, con una serie di eventi e attività pensate per coinvolgere i tifosi e non, sfruttando la vicinanza tra l'Autodromo e il centro storico.