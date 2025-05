Il popolo di Imola abbraccia Kimi Antonelli, al suo primo GP su questo tracciato da pilota titolare in F1. Gli striscioni, i selfie e tutti gli scatti di un fine settimana indimenticabile per il 18enne bolognese della Mercedes. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

