A Imola è dominio Verstappen, per lui 10. Riscatto delle due Ferrari dopo la disastrosa qualifica del sabato: Hamilton (8) sfiora il podio mentre Leclerc (8) meritava di più. Piastri (6,5) sottovaluta l'olandese della Red Bull, mentre Norris (7,5) affila gli artigli attaccando il compagno sul finale. Stupiscono Hadjar (7) - che porta la sua ex Minardi a punti – e Albon (8). Delusione per Kimi Antonelli (5), un weekend diverso da come se lo era immaginato. Ecco le pagelle di Leo Turrini. La F1 torna il prossimo fine