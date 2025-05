Un nuovo kit per sfrecciare tra le strade di Monte-Carlo. In occasione del GP di Monaco, in programma dal 23 al 25 maggio (live su Sky e streaming su NOW), Ferrari ha svelato la tuta che Charles Leclerc indosserà nella gara di casa. Il rosso lascia per un fine settimana il posto ai colori della Costa Azzurra: il bianco diventa predominante, mentre il celeste ne esalta i dettagli

