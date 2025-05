Lewis Hamilton, 4° in qualifica (ma 7° dopo la penalità, ndr), guarda già alla gara con le due soste obbligatorie a Monaco: "Non so cosa faremo con la strategia, l'anno scorso la safety era arrivata al 1° giro e poi era stata una noia. E' bello avere due soste, io ho scelto le Hard al contrario di Charles. Vedremo cosa succederà e ci giocheremo le nostre carte". Guarda il video. Il GP è live domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE