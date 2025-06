Griglia di partenza, pista, gomme, meteo e tutto quello che c'è da sapere verso il decimo gran premio del Mondiale 2025. Due penalità arrivate nella giornata di ieri e una pole eccezionale conquistata da Russell sul Mercedes. Verstappen con lui in prima fila per un duello che si preannuncia elettrizzante. McLaren meno brillante del solito, le Ferrari in agguato. Il GP scatta alle 20 live su Sky e in streaming su NOW

E' il giorno del GP del Canada, decima gara della stagione di F1: il via alle 20 in diretta su Sky e in streaming su NOW. A Montreal a scattare dalla pole George Russell, autore di un giro eccezionale nella giornata di sabato. Con gomma gialla il britannico della Mercedes precede Verstappen e la McLaren di Piastri. Quarto Antonelli davanti a Hamilton e Alonso. Quarta fila per Norris e Leclerc, che paga un errore nell'ultimo tentativo. Tsunoda, penalizzato di 10 posizioni, partirà ultimo. Penalità di 3 posizioni anche ad Hadjar. Clicca qui per la griglia di partenza completa.