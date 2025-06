La griglia di partenza del GP Canada

Come dodici mesi fa, George Russell si prende la pole del GP del Canada. Di fianco al britannico Max Verstappen, poi Piastri (era da Qatar 2024 che le McLaren non perdevano la prima fila) e Kimi Antonelli. Quinto Hamilton, in quarta fila Norris e Leclerc. Tsunoda penalizzato di 10 posizioni per sorpasso in regime di bandiera rossa: partirà ultimo. Guarda la griglia di partenza. Il GP domenica alle 20 live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE