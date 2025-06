Dopo il weekend in Canada, la Formula 1 sbarca a New York. Piloti, celebrità del mondo dello spettacolo e non hanno sfilato sul red carpet tra i grattacieli mozzafiato di Times Square per la Premiere mondiale di 'F1 The Movie'. Il film, con protagonista Brad Pitt, sarà disponibile in tutti i cinema dal 27 giugno

