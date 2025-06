Verstappen ha svelato il casco speciale per il GP Austria, pista di casa Red Bull. Ma non solo: lo vedremo anche al GP del Belgio e nella sua Olanda. Niente sfondo bianco, ma blu satinato. Sulla calotta il suo simbolo, il leone: una trama familiare ma definita da linee arancioni brillanti, che rimandano al colore simbolo dell'Olanda. L'ultima tonalità è il bianco, per il logo del team e per gli sponsor. Il weekend del GP Austria è live su Sky e in streaming su NOW

