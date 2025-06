Tutto pronto per il debutto del giovane talento Red Bull, non ancora 18enne, Arvid Lindblad. L'esordio, come confermato da Helmut Marko in un'intervista al Kleine Zeitung, arriverà nelle FP1 del weekend a Silverstone (4-6 luglio): "Sarà al volante durante le prove del venerdì a Silverstone. Ci stiamo solo preparando nel caso accada davvero qualcosa a Max Verstappen in relazione ai punti sulla patente"

Arvid Lindblad , pilota Red Bull attualmente impegnato in Formula 2, è pronto a fare il debutto in un weekend di Formula 1 il prossimo fine settimana a Silverstone , nel corso delle FP1. Il britannico, che ha ufficialmente ottenuto la Superlicenza nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni, scenderà infatti in pista in una delle sessioni di Libere riservate ai rookie e obbligatorie per i team di F1. Al momento, il pilota di riserva di punta sia per Red Bull che per Racing Bulls è Ayumu Iwasa , ma i suoi impegni con la Super Formula in Giappone, si sovrappongono ad alcune delle tappe segnate sul calendario della Formula 1. Ecco allora che gli occhi sono puntati sul giovane talento britannico che, seguendo le voci di pista, potrebbe già dal 2026 ambire a un sedire con la Racing Bulls.

Marko: "Lindblad? Ci prepariamo nel caso in cui Verstappen.."

Lindblad intanto ha girato a Imola con una AT04, realizzando oltre 300 chilometri in modo da prepararsi al debutto. A confermalo è stato proprio Helmut Marko, in un'intervista al Kleine Zeitung: "Al momento abbiamo due piloti di riserva: Lindblad e Ayumu Iwasa. Gli impegni in Formula 1 di quest'ultimo si sovrappongono a quelli in Giappone. Per alcune gare avevamo addirittura un accordo con un altro team, e una volta c'era un pilota di riserva previsto per tre squadre. Non è così facile trovare qualcuno che sia in buona forma. Ed è per questo che ora Lindblad è in macchina. Lo scorso lunedì ha guidato mezza giornata in Italia per prepararsi. E sarà anche al volante durante le prove del venerdì a Silverstone". Inoltre, Marko ha sottolineato liberamente che si sta anche preparando nel caso in cui Verstappen fosse costretto a saltare una gara: "Ci stiamo solo preparando nel caso accada davvero qualcosa a Max Verstappen in relazione ai suoi punti di penalità".