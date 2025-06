Ferrari, sorriso a metà: a Silverstone con fiducia

Leclerc conquista in Austria il quarto podio della stagione, ma non sorride pienamente: il distacco di 20 secondi dalla McLaren è ancora tanto, anche se allo Spielberg la Rossa ha girato anche più veloce dei Papaya. Hamilton in crescita, seppur giù dal podio: ma domenica si va a casa sua, a Silverstone. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

Per ora quest’anno è così, Leclerc sorride con le labbra ma meno con gli occhi . Perché è sicuramente soddisfatto per il quarto podio stagionale ma è realista che i 20 secondi accusati dalla McLaren al traguardo sono ancora tanti, soprattutto per uno come lui che sogna la vittoria tutti i weekend . Gli aggiornamenti con il nuovo fondo hanno funzionato. La Rossa è stata l’unica a tenere il passo Papaya e nell’ultimo stint è stata a tratti addirittura più veloce. Boost di fiducia in attesa del pacchetto completo che arriverà dopo Silverstone .

Fiducia che ha parzialmente ritrovato Lewis Hamilton, al miglior weeekend da quando è in Ferrari, ma ancora giù dal podio: mai in 19 anni di carriera ha passato 11 gare a veder gli altri con lo spumante in mano senza festeggiare. Ora si va a Silverstone, casa sua. Lì dove è re con 9 vittorie, mai nessuno in F1 ha trionfato così tanto su una sola pista. Una statistica di buon auspicio per svoltare la stagione e ritrovare completamente il sorriso, dopo averlo accennato in Austria.