Lewis Hamilton scatterà 5° nel GP di casa a Silverstone: "Mi sento bene, avrei voluto una miglior qualifica ma queste sono le corse. Siamo migliorati molto, la macchina mi ha dato ottime sensazioni per tutto il weekend. Ero un decimo e mezzo in vantaggio, poi ho avuto un sottosterzo e ho perso un decimo rispetto al tempo ideale. Testa su, abbiamo lavorato bene e si può ancora sognare domani". Guarda il video. Il GP live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE