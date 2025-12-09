F1, test di Abu Dhabi: le FOTO della giornata

F1 in pista per l'ultima volta ad Abu Dhabi per i test Pirelli di fine stagione. A Yas Marina si sono viste le vetture del 2025 guidate dai rookie e le mule car in versione 2026 con i piloti titolari, con Mercedes che ha simulato i nuovi carichi con uno strano dispositivo sull'ala anteriore. Ecco le foto della giornata

F1, TEST ABU DHABI LIVE - NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE