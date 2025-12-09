F1, test di Abu Dhabi: le FOTO della giornata

Offerte Sky
F1, test ad Abu Dhabi: le FOTO dal circuito di Yas Marina

yas marina fotogallery
31 foto

F1 in pista per l'ultima volta ad Abu Dhabi per i test Pirelli di fine stagione. A Yas Marina si sono viste le vetture del 2025 guidate dai rookie e le mule car in versione 2026 con i piloti titolari, con Mercedes che ha simulato i nuovi carichi con uno strano dispositivo sull'ala anteriore. Ecco le foto della giornata

F1, TEST ABU DHABI LIVE - NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hamilton: "Stacco e butto il telefono"

    ferrari

    "Voglio staccare, non parlerò con nessuno di Formula 1 durante l'inverno": così Lewis Hamilton al...

    Pirelli, ecco le gomme del Mondiale F1 2026

    Formula 1

    Presentate le gomme Pirelli in vista del Mondiale di Formula 1 2026: stesso diametro, ma...

    Norris sceglie il n°1 per il 2026: "Un orgoglio"

    il campione

    Lando Norris correrà il prossimo anno con il numero 1. La conferma è arrivata dallo stesso...