F1, test di Abu Dhabi: le FOTO della giornata

F1, test ad Abu Dhabi: le FOTO dal circuito di Yas Marina
F1 in pista per l'ultima volta ad Abu Dhabi per i test Pirelli di fine stagione. A Yas Marina si sono viste le vetture del 2025 guidate dai rookie e le mule car in versione 2026 con i piloti titolari, con Mercedes che ha simulato i nuovi carichi con uno strano dispositivo sull'ala anteriore. Ecco le foto della giornata
- Kimi Antonelli è sceso in pista con uno strano dispositivo all'ala anteriore nei test finali di Abu Dhabi sulla mule car Mercedes, che simula le nuove vetture 2026 per i test Pirelli
- Si tratta di una monoposto dotata del comando attivo dell'ala anteriore (flap mobile) utile per sperimentare le variazioni di carico del prossimo anno. Una soluzione approvata dalla Fia per questi test e già vista anche in Ferrari
- Di seguito le foto della giornata di test a Yas Marina