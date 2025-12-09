Norris campione F1, casco tutto d'oro ai test di Abu Dhabi 2025. FOTO
Lando Norris ha scelto di celebrare il titolo di campione del mondo vinto domenica scorsa ad Abu Dhabi già nella giornata di test in vista del 2026 che sono in corso a Yas Marina: il britannico della McLaren è infatti sceso in pista con un casco tutto d'oro!
- Lando Norris è sceso in pista nei test di Abu Dhabi celebrando il titolo vinto appena 48 ore fa: per il britannico, impegnato nell'ultima giornata di questa estenuante ma straordinaria stagione, indossa per l'occasione una variante del suo casco... tutta d'oro!