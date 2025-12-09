Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Norris campione F1, casco tutto d'oro ai test di Abu Dhabi 2025. FOTO

la celebrazione fotogallery
4 foto
©Getty

Lando Norris ha scelto di celebrare il titolo di campione del mondo vinto domenica scorsa ad Abu Dhabi già nella giornata di test in vista del 2026 che sono in corso a Yas Marina: il britannico della McLaren è infatti sceso in pista con un casco tutto d'oro! 

NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE - F1, TEST ABU DHABI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Norris, casco tutto d'oro ai test di Abu Dhabi

la celebrazione

Lando Norris ha scelto di celebrare il titolo di campione del mondo vinto domenica scorsa ad Abu...

4 foto

F1 verso il 2026: le coppie piloti di tutti i team

PILOTI

Dopo lo splendido finale di stagione, chiuso con la vittoria del Mondiale di Lando Norris ad Abu...

11 foto

Il 2025 di Norris vissuto attraverso i suoi post

LANDO CAMPIONE

Il pilota della McLaren ha 'raccontato' attraverso i suoi profili social la sua incredibile...

27 foto

F1, il calendario del Mondiale 2026

ufficiale

Insieme alle gare Sprint, sono stati ufficializzati anche gli orari dei GP per la prossima...

30 foto

BaiLando: ad Abu Dhabi parte la festa per Norris

foto

Lando Norris è il nuovo campione del mondo di F1, dopo il terzo posto conquistato nella gara ad...

14 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Norris sceglie il n°1 per il 2026: "Un orgoglio"

    il campione

    Lando Norris correrà il prossimo anno con il numero 1. La conferma è arrivata dallo stesso...

    F1, i test di Abu Dhabi LIVE

    live yas marina

    La stagione 2025 della Formula 1 si chiude con i consueti test ad Abu Dhabi, con Pirelli che...

    E' già 2026: martedì i test F1 ad Abu Dhabi

    Formula 1

    Ci sono ancora un po' di giri da completare in Formula 1 prima della pausa invernale: a 48 ore...