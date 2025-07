L'ex team principal si commuove nel comunicare ai dipendenti della Red Bull il proprio licenziamento, ma è stato lui a voler incontare i colleghi per salutarli: "Quando sono arrivato avevo meno capelli grigi e sono entrato in una squadra dalla quale non sapevo cosa aspettarmi. Da due edifici fatiscenti abbiamo costruito una scuderia che è diventata una potenza della F1. Per me è stato un grande privilegio, oggi mi dispiace"

Il saluto, l'emozione difficile da trattenere. Christian Horner e l'ultimo discorso davanti ai colleghi per salutarli dopo la decisione della Red Bull di mandarlo via e sostituirlo con Laurent Mekies nel ruolo di team principal e Ceo. "Ieri sono stato informato dalla Red Bull - ha detto - Operativamente non sarò più coinvolto con l'azienda o con il team, ma rimarrò alle dipendenze dell'azienda pur passando il testimone. Per me è stato uno shock. Ho riflettuto nelle ultime dodici ore e volevo darvi personalmente la notizia. Esprimo la mia gratitudine a ogni singolo membro del team che ha dato così tanto negli ultimi vent'anni e mezzo in cui sono stato qui. Quando sono arrivato avevo meno capelli grigi e sono entrato in una squadra dalla quale non sapevo cosa aspettarmi. Da due edifici fatiscenti abbiamo costruito una scuderia che è diventata una potenza della F1. Per me è stato un grande privilegio, oggi mi dispiace".