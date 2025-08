La Rossa a caccia del primo successo stagionale dopo la pole position ottenuta ieri da Leclerc. Con lui in prima fila c'è Piastri, poi Norris e Russell, Alonso e Stroll. Ottavo Verstappen, mentre partiranno più dietro Hamilton (12°) e Antonelli (15°). Hanno fatto discutere le parole di un deluso Lewis dopo l'eliminazione dal Q2: "Forse la Ferrari dovrebbe cambiare pilota". Occhio al meteo, pioggia nelle ultime ore. Qui tutte le news verso la gara: live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari aggrappata a Charles Leclerc . La Rossa del monegasco scatta davanti a tutti oggi nel GP d'Ungheria (alle 15 live su Sky) dopo la favolosa pole (27^ in carriera per Charles) conquistata ieri. Leclerc ha l'occasione di centrare il primo successo stagionale , suo e del team (al di là della Sprint vinta in Cina da Hamilton) scattando davanti alle McLaren di Piastri e Norris non apparse al loro solito livello nel corso delle qualifiche. In griglia seguono Russell, Alonso e Stroll. Ottavo Verstappen , mentre partiranno più dietro Hamilton (12°) e Antonelli (15°). Hanno fatto discutere le parole di un deluso Lewis dopo l'eliminazione dal Q2: "Forse la Ferrari dovrebbe cambiare pilota". Da prestare attenzione al meteo: la pioggia caduta nelle ultime ore ha imposto alla F3 la partenza con la Safety Car.

Le gomme scelte da Pirelli per il GP a Budapest

La terna di gomme slick selezionata è identica a quella dello scorso anno: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Fino allo scorso anno, sarebbe stata la più morbida possibile ma nel 2025 è stata introdotta la C6 che, però, è troppo estrema per un tracciato con queste caratteristiche di densità di energia esercitata sui pneumatici per ogni giro: se il livello delle forze non è elevato in termini assoluti, la brevità del tracciato comporta infatti un accumulo importante ad ogni tornata.