La terna di gomme slick selezionata è identica a quella dello scorso anno: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Tutti i dettagli con i dati del fornitore unico del Mondiale. Tutto il programma del fine settimana del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GUIDA TV: IL GP DELL'UNGHERIA SU SKY