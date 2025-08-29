F1, 10 cose da sapere sul GP Olanda: record, curiosità e i precedenti con la pioggia
In Olanda si corre il quindicesimo round del Mondiale: scopriamo curiosità e record con le statistiche di Michele Merlino e prepariamoci così anche noi alla gara di Zandvoort. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Questo sarà il 35° Gran Premio d’Olanda valido per il Mondiale di Formula 1, il 5° dal rientro in calendario nel 2021 dopo un’assenza cominciata nel 1986. Il rientro era previsto per il 3 maggio 2020, ma, dopo una serie di rinvii, fu cancellato il 28 maggio 2020 a causa della pandemia. Il GP d’Olanda si è sempre disputato sul circuito di Zandvoort.
- Il recordman di vittorie nel GP d’Olanda è Jim Clark: 4 dal 1963 al 1967. L’ultima è leggendaria: fu la prima vittoria del mitico motore Ford Cosworth DFV 3000 V8.
- Zandvoort ha visto 21 vincitori diversi in 34 edizioni.
- Ancora più numeroso l’elenco di piloti a podio, ben 57. Il record di podi a Zandvoort è di Jim Clark e Niki Lauda: 6 ciascuno. Segue Jackie Stewart a 5.
- Anche riguardo alle pole c’è grande varietà: 22 poleman differenti su 34 GP. Il record è di René Arnoux e Max Verstappen, 3: Verstappen può diventare il primatista assoluto quest’anno.
- Tutti e 4 i GP corsi qui dal 2021 in poi sono stati vinti dalla pole
- Il team plurivittorioso a Zandvoort è la Ferrari, con 8 successi dal 1952 al 1983, segue la Lotus a 6 e la McLaren a 4.
- Il record delle pole per costruttore è della defunta Lotus: 8 dal 1960 al 1978, seguita dalla Ferrari a 7 e dalla Renault e Brabham a 4.
- Questo può diventare il primo circuito in cui Norris vince 2 volte. Finora ha registrato le sue prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi. Per contro, se vince Piastri, eguaglierà Norris, con le prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi.
- L’ultimo GP d’Olanda con la pioggia è quello del ‘23, altrimenti bisogna andare al 1975 (la prima vittoria di James Hunt in F1). Nel 2023 Q1 e Q2 bagnate, ma Q3 con gomme da asciutto.