Rispetto all’edizione 2024, il GP d'Olanda 2025 potrebbe regalare più incertezze, complice l’introduzione di mescole più dure (C2 dura, C3 media, C4 soft) e un meteo variabile che non esclude pioggia. Nonostante ciò, la filosofia di gara sembra ricalcare quella dello scorso anno: gestione responsabile delle gomme e strategie mirate al risparmio. Secondo Pirelli, l’opzione di riferimento resta la sosta unica medium/hard, con finestra ideale tra il 28° e il 34° giro. I dati raccolti nelle libere confermano però la tenuta sorprendente della soft, che su stint medi ha mostrato maggiore durata del previsto. Una variabile che ha spinto diversi team a conservare set di soft per la gara: tra questi, Verstappen, che avrà a disposizione un treno nuovo di C4 probabilmente da usare in partenza.