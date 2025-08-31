Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Olanda: le possibili strategie per la gara a Zandvoort

PIT-STOP

Con le indicazioni fornite da Pirelli, andiamo a vedere quali possono essere le strategie da adottare nel corso del GP d’Olanda. Una o due soste? Qui tutti i dettagli. La gara LIVE alle 15 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: LE ULTIME NEWS

Rispetto all’edizione 2024, il GP d'Olanda 2025 potrebbe regalare più incertezze, complice l’introduzione di mescole più dure (C2 dura, C3 media, C4 soft) e un meteo variabile che non esclude pioggia. Nonostante ciò, la filosofia di gara sembra ricalcare quella dello scorso anno: gestione responsabile delle gomme e strategie mirate al risparmio. Secondo Pirelli, l’opzione di riferimento resta la sosta unica medium/hard, con finestra ideale tra il 28° e il 34° giro. I dati raccolti nelle libere confermano però la tenuta sorprendente della soft, che su stint medi ha mostrato maggiore durata del previsto. Una variabile che ha spinto diversi team a conservare set di soft per la gara: tra questi, Verstappen, che avrà a disposizione un treno nuovo di C4 probabilmente da usare in partenza.

Quante soste? Le prossibili strategie indicate da Pirelli

  • Media, dura: 1 sosta con finestra di pit stop tra il 28° e il 34° giro.
  • Soft, dura, media: 2 stint con prima sosta tra i giri 13-19, seconda tra 45-51.
  • Media, dura, dura: sempre 2 stint ma con prima sosta tra i giri 18-24, seconda tra 43-49.
Strategie gomme Pirelli GP Olanda 2025
Pirelli

Treni di gomme disponibili per pilota

GP Olanda 2025, treni di gomme Pirelli per ogni pilota
Pirelli

