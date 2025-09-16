Esplora tutte le offerte Sky
F1, Sprint Race per il Mondiale 2026: calendario e date delle gare

Ufficiale il calendario delle Sprint per il 2026: restano 6 le gare Sprint in F1, con cambiamenti nei circuiti ma nessuna modifica al format al momento. Liberty Media conferma che il numero resta invariato per via dei regolamenti e del carico sui team, ma dal 2027 si valuta un possibile aumento e modifiche al format, inclusa l'ipotesi di griglia invertita

F1, IL CALENDARIO DELLA PROSSIMA STAGIONE

Le sei gare Sprint del 2026: novità sui circuiti

Ecco le 6 Sprint del 2026: 2 conferme e 4 novità

Leclerc, a Baku sempre in una posizione diversa

Verstappen, a Monza +19'' su Norris. L'ANALISI

La F1 ripartirà da Baku: calendario del Mondiale

