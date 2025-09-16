Ufficiale il calendario delle Sprint per il 2026: restano 6 le gare Sprint in F1, con cambiamenti nei circuiti ma nessuna modifica al format al momento. Liberty Media conferma che il numero resta invariato per via dei regolamenti e del carico sui team, ma dal 2027 si valuta un possibile aumento e modifiche al format, inclusa l'ipotesi di griglia invertita
- Dopo aver definito tappe e date del prossimo campionato, la Formula 1 ha ora annunciato anche il calendario delle Sprint per il 2026. Le gare saranno ancora 6, con novità nei circuiti coinvolti ma senza cambiamenti al format, almeno per ora. Liberty Media ha confermato che non ci saranno variazioni nel breve periodo, ma dal 2027 si valuta un possibile aumento e modifiche, inclusa l'ipotesi della griglia invertita