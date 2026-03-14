Giornata storica per Kimi Antonelli, che a Shanghai ottiene la sua prima pole position in carriera e diventa il più giovane di sempre a riuscirci in Formula 1. Un traguardo speciale per il pilota della Mercedes ma anche per l'Italia, che iscrive il suo 14° poleman all-time: ricordi gli altri? Il più vincente di sempre nelle qualifiche ci riporta agli anni cinquanta... Il GP di Cina è domenica alle 8 LIVE su Sky e in streaming su NOW

LA POLE DI KIMI - UN RECORD STORICO - L'ABBRACCIO CON IL PAPA'