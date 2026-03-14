F1, tutti i piloti italiani con (almeno) una pole position. CLASSIFICA
Giornata storica per Kimi Antonelli, che a Shanghai ottiene la sua prima pole position in carriera e diventa il più giovane di sempre a riuscirci in Formula 1. Un traguardo speciale per il pilota della Mercedes ma anche per l'Italia, che iscrive il suo 14° poleman all-time: ricordi gli altri? Il più vincente di sempre nelle qualifiche ci riporta agli anni cinquanta... Il GP di Cina è domenica alle 8 LIVE su Sky e in streaming su NOW
LA POLE DI KIMI - UN RECORD STORICO - L'ABBRACCIO CON IL PAPA'
- Pole position: 1
- GP Cina 2026 con la Mercedes
- Pole position: 1
- GP USA Ovest 1982 con l'Alfa Romeo
- Pole position: 1
- GP USA 1980 con l'Alfa Romeo
- Pole position: 1
- GP Svezia 1975 con la March
- Pole position: 1
- GP Francia 1966 con la Ferrari
- Pole position: 1
- GP Belgio 1955 con la Lancia
- Pole position: 2
- GP Belgio 1984 con la Ferrari
- GP Brasile 1985 con la Ferrari
- Pole position: 3
- GP Germania 1985 con la Toleman
- GP Austria 1986 con la Benetton
- GP Italia 1986 con la Benetton
- Pole position: 3
- GP Europa 1983 con la Lotus
- GP Brasile 1984 con la Lotus
- GP Canada 1985 con la Lotus
- Pole position: 4
- GP Austria 1998 con la Benetton
- GP Australia 2005 con la Renault
- GP Malesia 2006 con la Renault
- GP Belgio 2009 con la Force India
- Pole position: 4
- GP Monaco 2004 con la Renault
- GP Belgio 2004 con la Renault
- GP USA 2005 con la Toyota
- GP Bahrain 2009 con la Toyota
- Pole position: 5
- GP Gran Bretagna 1950 con l'Alfa Romeo
- GP Belgio 1950 con l'Alfa Romeo
- GP Svizzera 1952 con la Ferrari
- GP Gran Bretagna 1952 con la Ferrari
- GP Argentina 1954 con la Ferrari
- Pole position: 8
- GP USA Ovest 1981 con la Arrows
- GP Italia 1983 con la Brabham
- GP Ungheria 1989 con la Williams
- GP Canada 1991 con la Williams
- GP Messico 1991 con la Williams
- GP Francia 1991 con la Williams
- GP Portogallo 1991 con la Williams
- GP Ungheria 1992 con la Williams
- Pole position: 14
- GP Germania 1951 con la Ferrari
- GP Spagna 1951 con la Ferrari
- GP Belgio 1952 con la Ferrari
- GP Francia 1952 con la Ferrari
- GP Germania 1952 con la Ferrari
- GP Paesi Bassi 1952 con la Ferrari
- GP Italia 1952 con la Ferrari
- GP Argentina 1953 con la Ferrari
- GP Paesi Bassi 1953 con la Ferrari
- GP Francia 1953 con la Ferrari
- GP Gran Bretagna 1953 con la Ferrari
- GP Germania 1953 con la Ferrari
- GP Italia 1953 con la Ferrari
- GP Spagna 1954 con la Lancia