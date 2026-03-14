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F1, i piloti più giovani di sempre in pole position. CLASSIFICA

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foto da Instagram @mercedesamgf1

Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua prima pole position in carriera a Shanghai e scrive la storia nella Formula 1. Il pilota della Mercedes diventa infatti il più giovane poleman di sempre a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni: battuto il record di Vettel a Monza nel 2008. Ecco la top 10 all-time dei più precoci davanti a tutti nelle qualifiche. Il GP di Cina è domenica alle 8 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - LA GRIGLIA DI PARTENZA

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