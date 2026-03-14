F1, i piloti più giovani di sempre in pole position. CLASSIFICA
Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua prima pole position in carriera a Shanghai e scrive la storia nella Formula 1. Il pilota della Mercedes diventa infatti il più giovane poleman di sempre a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni: battuto il record di Vettel a Monza nel 2008. Ecco la top 10 all-time dei più precoci davanti a tutti nelle qualifiche. Il GP di Cina è domenica alle 8 live su Sky e in streaming su NOW
- Nessuno nella storia come il pilota della Mercedes che, nelle qualifiche del GP di Cina, ha ottenuto la sua prima pole position in carriera a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni. Un risultato che lo rende il poleman più giovane di sempre nella Formula 1. Alla terza prima fila in carriera, Antonelli diventa il 108° poleman nella storia della F1 ma anche il 14 °italiano a riuscirci e il 7° al volante di una Mercedes.
- Età: 19 anni, 6 mesi e 18 giorni
- Scuderia: Mercedes
- GP: Cina 2026
- Età: 21 anni, 2 mesi e 11 giorni
- Scuderia: Toro Rosso
- GP: Italia 2008
- Età: 21 anni, 5 mesi e 15 giorni
- Scuderia: Ferrari
- GP: Bahrein 2019
- Età: 21 anni, 7 mesi e 23 giorni
- Scuderia: Renault
- GP: Malesia 2003
- Età: 21 anni, 10 mesi e 5 giorni
- Scuderia: Red Bull
- GP: Ungheria 2019
- Età: 21 anni, 10 mesi e 13 giorni
- Scuderia: McLaren
- GP: Russia 2021
- Età: 22 anni e 17 giorni
- Scuderia: Racing Point (Aston Martin)
- GP: Turchia 2020
- Età: 22 anni, 3 mesi e 5 giorni
- Scuderia: Jordan
- GP: Belgio 1994
- Età: 22 anni, 5 mesi e 3 giorni
- Scuderia: Jordan
- GP: McLaren 2007
- Età: 22 anni, 10 mesi e 4 giorni
- Scuderia: Alfa Romeo
- GP: Stati Uniti Ovest 1982