Kimi Antonelli diventa il più giovane poleman nella storia della Formula 1: partirà davanti al compagno Russell, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Terza fila per le McLaren, solo ottavo il quattro volte iridato Verstappen. Ecco la griglia di partenza. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE