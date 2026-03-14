Formula 1, la griglia di partenza del GP Cina
Kimi Antonelli diventa il più giovane poleman nella storia della Formula 1: partirà davanti al compagno Russell, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Terza fila per le McLaren, solo ottavo il quattro volte iridato Verstappen. Ecco la griglia di partenza. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli conquista la sua prima pole in carriera. L'italiani precede il compagno George Russell, seconda fila tutta Ferrari con Hamilton e Leclerc. Poi le McLaren di Piastri e Norris.
- Ottavo Verstappen, ancora in coda al gruppo Aston e Cadillac.
- La gara alle 8 live su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza