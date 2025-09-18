Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Baku in Azerbaijan

Il Mondiale si sposta a Baku, su un circuito cittadino, per il diciassettesimo round della stagione 2025. Qui, con i dati forniti da Pirelli, scopriamo e analizziamo tutti i dettagli sulle gomme che i team utilizzeranno nel weekend. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

