Kimi primo GP vinto a 19 anni: solo Verstappen lo batte. I più giovani a vincere un GP
Con l'incredibile vittoria in Cina, Kimi Antonelli entra nel podio dei piloti più giovani di sempre a vincere un Gran Premio. Solo uno ha fatto meglio: nella top 10 all time ci sono tantissimi volti not della F1 del presente. La classifica
- 18 anni e 228 giorni
- Gran Premio di Spagna 2016
- Red Bull
- 19 anni e 198 giorni
- Gran Premio della Cina 2026
- Mercedes
- 21 anni e 73 giorni
- Gran Premio d'Italia 2008
- Toro Rosso
- 21 anni e 320 giorni
- Gran Premio del Belgio 2019
- Ferrari
- 22 anni e 26 giorni
- Gran Premio d'Ungheria 2003
- Renault
- 22 anni e 80 giorni
- 500 Miglia di Indianapolis 1952
- J.C. Agajanian
- 22 anni e 104 giorni
- Gran Premio degli Stati Uniti d'America 1959
- Cooper
- 22 anni e 153 giorni
- Gran Premio del Canada 2007
- McLaren
- 23 anni e 106 giorni
- Gran Premio d'Ungheria 2024
- McLaren
- 23 anni e 157 giorni
- Gran Premio della Malesia 2003
- McLaren