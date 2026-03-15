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Kimi primo GP vinto a 19 anni: solo Verstappen lo batte. I più giovani a vincere un GP

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Con l'incredibile vittoria in Cina, Kimi Antonelli entra nel podio dei piloti più giovani di sempre a vincere un Gran Premio. Solo uno ha fatto meglio: nella top 10 all time ci sono tantissimi volti not della F1 del presente. La classifica

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - VITTORIE ITALIANE IN F1

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