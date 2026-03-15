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F1, le pagelle del GP Cina di Leo Turrini: Antonelli promosso a pieni voti (con lode)

DI LEO TURRINI fotogallery
22 foto
©Getty

Il massimo dei voti con lode per Kimi Antonelli che mette il suo primo sigillo della carriera in Formula 1. Per Hamilton difficile fare meglio, Bearman, Sainz e Alonso promossi a pieni voti. Il Mondiale ripartirà tra due settimane dal Giappone: live Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP CINA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA

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