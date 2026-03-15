F1, le pagelle del GP Cina di Leo Turrini: Antonelli promosso a pieni voti (con lode)
Il massimo dei voti con lode per Kimi Antonelli che mette il suo primo sigillo della carriera in Formula 1. Per Hamilton difficile fare meglio, Bearman, Sainz e Alonso promossi a pieni voti. Il Mondiale ripartirà tra due settimane dal Giappone: live Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP CINA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA
- Chissà se mamma Veronica ce l’ha fatta a vedere la corsa: la pole del sabato se l’era persa per un impegno della sorellina! La prima volta non si scorda mai e davvero non la scorderemo nemmeno noi. Vent’anni dopo Fisichella 2006 in Malesia, l’Harry Potter di Bologna riscrive la storia. Grazie, Kimi.
- Primo podio in Ferrari. Finalmente! Ed è stato tremendo nel prolungato duello con Leclerc, vinto con merito. E’ tornato.
- Clamorosa prestazione dell’Orsetto! E’ il meno lontano dalle coppie Mercedes e Ferrari. E’ un grande.
- Nel rapporto driver/auto Carlitos riesce quasi a miracolare la derelitta Williams.
- Il voto tiene come sempre conto della sua condizione: a quasi cinquant’anni deve portare in pista una macchina che pare più una carriola che una monoposto
- Il Gaucho è un guerriero della Pampa: con gomme consumate ha mostrato una tenacia degna di miglior macchina.
- Il motorone Mercedes con barbatrucco incorporato sta restituendo allegria al francese della Alpine.
- Non deve averla presa benissimo, Carletto. Resta fuori dalla Top 3 e gli brucia. Si rifarà?
- Mai davvero in lotta per la vittoria. Ha anche lui una Mercedes stellare in mano ma stavolta ha perso.
- Magari è una coincidenza ma è il miglior pilota del gruppo Red Bull
- Fa quello che può fin quando la Red Bull non lo lascia a piedi.
- Indulgenza plenaria per il sergente Garcia della F1: onestamente la Cadillac somiglia a un camion.
- Vedi alla voce Perez.
- Onestamente criticare chi guida questa disastrata Aston Martin sarebbe come sparare sulla Croce Rossa (o Verde, come volete).
- Gli manca qualcosa per prendere il punticino solo sfiorato
- La disavventura iniziale ne compromette le già residue chances ma ce la fa ad entrare in zona punti.
- Stavolta non azzecca il week end come in Australia e prende paga dal collega di lavoro.
- Butta l’occasione di andare a punti con una manovra sciagurata sul povero Colapinto
- Per la seconda volta di fila nemmeno parte. Stavolta non per colpa sua.
- Come può difendere il titolo se McLaren manco gli permette di correre?
- La Williams non gli concede di salutare i parenti in tribuna.
- La Audi Binotta neanche esce dal garage