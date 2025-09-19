Su il sipario sull'appuntamento della F1 a Baku per il GP dell'Azerbaijan. Oggi le libere dalle 10.30, mentre sabato le qualifiche alle 14. Domenica la gara alle 13, può essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.