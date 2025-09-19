F1, orari GP Baku: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
Su il sipario sull'appuntamento della F1 a Baku per il GP dell'Azerbaijan. Oggi le libere dalle 10.30, mentre sabato le qualifiche alle 14. Domenica la gara alle 13, può essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Tutti gli appuntamenti in pista per il GP di Azerbaijan su Sky
Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Sabato, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Domenica, alle 13, al via la gara. Nel weekend azero, in pista anche la F2.
Mondiale Costruttori: match point per la McLaren a Baku
Nel fine settimana di gara in Azerbaigian, la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggo ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari).
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il programma del weekend del GP d'Azerbaijan in diretta su Sky
Venerdì 19 settembre
- Ore 7.55: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 - Qualifiche
- Ore 13: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 13.45: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.30: Paddock Live Show
- Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
- Ore 20.45: Mi Presento: Ollie Bearman
Sabato 20 settembre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 12.10: F2 – Sprint Race
- Ore 13.15: Warm Up
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.00: F1 - Qualifiche
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.45: Paddock Live Show
Domenica 21 settembre
- Ore 8.55: F2 – Feature Race
- Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman
Il programma delle repliche di qualifiche e GP Baku su Sky
- Qualifiche: sabato primi passaggi sul canale 207 alle 17 e alle 19.
- GP: domenica primi passaggi sul canale 207 alle 17.30 e alle 19.30