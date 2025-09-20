Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 2, GP Baku: Beganovic vince la Sprint, 5° Fornaroli

FORMULA 2 fotogallery
6 foto

Sprint Race caotica a Baku, tra incidenti e conseguenti interruzioni. Poi anche qualche goccia di pioggia su una gara che ha visto vincere Dino Beganovic davanti a Browning e Dunne. Quinto e in gestione un ottimo Fornaroli, che mantiene 17 punti di vantaggio sul primo inseguitore in Classifica. Settimo Minì. Domenica la Feature Race alle ore 9 su Sky e NOW

di Lucio Rizzica

ALTRE FOTOGALLERY

Beganovic vince la Sprint a Baku, 5° Fornaroli

FORMULA 2

Sprint Race caotica a Baku, tra incidenti e conseguenti interruzioni. Poi anche qualche goccia di...

6 foto

Cartoline da Baku, dalle libere al GP: le FOTO

AZERBAIJAN

Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP...

54 foto

Pole a Crawford, poi Fornaroli e Minì. Tanti crash

FORMULA 2

Pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Leonardo, leader della classifica,...

6 foto

Fiamme e muri, inizio adrenalinico in F2 a Baku

GP AZERBAIJAN

La categoria propedeutica ha aperto il fine settimana di Baku. Una sessione 'incandescente' con...

9 foto

Verstappen, 48 GP di fila davanti al suo compagno

classifica

Max Verstappen comanda la classifica che vede i piloti che hanno chiuso davanti ai loro compagni...

13 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...