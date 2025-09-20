Beganovic vince la Sprint a Baku, 5° Fornaroli

Formula 2, GP Baku: Beganovic vince la Sprint, 5° Fornaroli
Sprint Race caotica a Baku, tra incidenti e conseguenti interruzioni. Poi anche qualche goccia di pioggia su una gara che ha visto vincere Dino Beganovic davanti a Browning e Dunne. Quinto e in gestione un ottimo Fornaroli, che mantiene 17 punti di vantaggio sul primo inseguitore in Classifica. Settimo Minì. Domenica la Feature Race alle ore 9 su Sky e NOW
di Lucio Rizzica
- C’è vento a Baku alla vigilia della Sprint Race di Formula 2 nella quale -per effetto dell’inversione dei primi dieci tempi in qualifica- il leader del campionato Leonardo Fornaroli (Invicta) parte dalla quinta fila, preceduto dall’altro italiano Gabriele Minì (Prema). In prima fila Villagomez (Var) e Beganovic (Hitech).
- Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per la conquista delle posizioni di vertice e contatti tra la prima e la terza curva, rispettivamente fra Villagomez e Martì e poi anche Bennett e Goethe, con conseguente testacoda di Lindblad.
- Una partenza a eliminazione tutta in casa RedBull. Safety Car. Bene Beganovic in testa al gruppo e dietro Minì e Fornaroli risaliti in sesta e settima piazza. Fuori Goethe, Villagomez e Martì, ritirati.
- Si riparte al quinto giro e Maini, toccato da Cordeel si gira. A curva quattro Fornaroli sorpassa Minì. Al settimo giro il palermitano però si riprende la posizione, proprio un attimo prima che Stenshorne superi Montoya guadagnando la seconda.
- Ottava tornata: Crawford sorpassa Fornaroli. A metà giro la macchina di Stenshorne (Trident) ha un evidente calo di potenza, poi il motore incomincia a fumare e il norvegese è costretto a fermarsi. Safety Car.
- Si riparte al tredicesimo giro proprio mentre inizia a piovere. Beganovic in testa, poi Montoya, poi Dunne che sorpassa Browning e Minì che scavalca Crawford.
- Al quindicesimo giro Dunne va largo e ridà il posto a Browning. Intanto Martins tocca senza conseguenze il muro e Minì sorpassa Dunne.
- Fornaroli è settimo e saggiamente controlla la corsa, in attesa della Feature Race di domani nella quale scatterà dalla prima fila. Al diciottesimo passaggio Broxning usa il DRS e sorpassa Montoya, proprio un attimo prima che Dunne si riprenda la posizione su Minì, poi scavalcato -nel giro successivo- da Crawford.
- Al diciannovesimo giro anche Montoya alza bandiera bianca, calo di potenza anche per lui, entra così in zona punti Martins. Il vantaggio di Beganovic su Browning è intanto salito a 5”.
- Ultimo giro: Fornaroli passa su Minì, tocca la barriera senza conseguenze, ma guadagna una posizione. E poi anche Verschoor sorpassa il pilota siciliano. Sul traguardo nell’ordine arrivano Beganovic e Browning per firmare una eccellente doppietta Hitech, davanti a Dunne (Rodin).
- In classifica generale Fornaroli conserva 17 punti di vantaggio, tuttavia, sull’inglese Browning (178-161).