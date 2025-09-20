Beganovic vince la Sprint a Baku, 5° Fornaroli

Sprint Race caotica a Baku, tra incidenti e conseguenti interruzioni. Poi anche qualche goccia di pioggia su una gara che ha visto vincere Dino Beganovic davanti a Browning e Dunne. Quinto e in gestione un ottimo Fornaroli, che mantiene 17 punti di vantaggio sul primo inseguitore in Classifica. Settimo Minì. Domenica la Feature Race alle ore 9 su Sky e NOW

di Lucio Rizzica