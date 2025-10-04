F1, GP Singapore: Hamilton, bandiera rossa violata? Rischia penalità. FOTO e VIDEO
Il pilota della Ferrari avrebbe violato il regime di bandiera rossa nel corso delle terze libere a Marina Bay. Rischia una penalità in griglia. Qui la ricostruzione dell'episodio con FOTO e VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Hamilton investigato e rischio penalità in griglia per il pilota Ferrari. Ma cosa è successo? Il britannico non avrebbe rispettato il regime di bandiera rossa
- Bandiera rossa nelle FP3 di Singapore. Lewis transita lentamente e supera il punto dell’incidente di Liam Lawson. Il regolamento per queste circostanze impone di andare con un’andatura che consenta di fermarsi da un momento all'altro. Ma per qualche motivo decide di aumentare la velocità.
- Qauando aumenta l'andatura, però, c’è sempre la bandiera rossa, quindi Lewis non mantiene un ritmo adeguato.
- Prima notato e poi finito sotto investigazione, l'episodio rischia di portare una penalità in griglia al pilota britannico