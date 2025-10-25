Offerte Sky
F1, GP Messico: prime libere a Leclerc, seconde a Verstappen. I RISULTATI

GP MESSICO fotogallery
8 foto

Qui tutto quello che è successo nella nottata di libere del GP Messico: parte subito forte la Ferrari che fa sue le FP1 con Leclerc, poi seconda sessione a Verstappen. Brilla la McLaren con Norris nel passo gara fatica l'altra Papaya del leader del campionato Piastri. In pista anche nove rookie. Oggi terze libere alle 19.30 e qualifiche alle 23. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Prime libere a Leclerc, seconde a Verstappen

GP MESSICO

Qui tutto quello che è successo nella nottata di libere del GP Messico: parte subito forte la...

8 foto

Red Bull spinge anche in Messico: le novità

ANALISI TECNICA

Perdita di carico e gestione delle temperature: questi alcuni dei fattori a cui i team devono...

5 foto

Rookie nelle FP1 in Messico: Lindblad il migliore

RISULTATI

Nove rookie in pista nelle prime libere del GP Messico per ottemperare agli obblighi...

10 foto

Le previsioni meteo per il GP Messico

CHE TEMPO FA

Tutto su temperature e previsioni per il ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Città...

5 foto

GP Messico, Sergio Perez è tornato. In campo...

RIECCO 'CHECO'

L'ex pilota della Red Bull è tornato al suo GP del Messico, ma al momento solo per giocare a...

9 foto

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...