Qui tutto quello che è successo nella nottata di libere del GP Messico: parte subito forte la Ferrari che fa sue le FP1 con Leclerc, poi seconda sessione a Verstappen. Brilla la McLaren con Norris nel passo gara fatica l'altra Papaya del leader del campionato Piastri. In pista anche nove rookie. Oggi terze libere alle 19.30 e qualifiche alle 23. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE