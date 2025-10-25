F1, GP Messico: prime libere a Leclerc, seconde a Verstappen. I RISULTATI
Qui tutto quello che è successo nella nottata di libere del GP Messico: parte subito forte la Ferrari che fa sue le FP1 con Leclerc, poi seconda sessione a Verstappen. Brilla la McLaren con Norris nel passo gara fatica l'altra Papaya del leader del campionato Piastri. In pista anche nove rookie. Oggi terze libere alle 19.30 e qualifiche alle 23. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Il pilota monegasco della Ferrari ha centrato il miglior tempo nella prima sessione di libere: 1:18.380 a Città del Messico. Antonelli secondo e Hulkenberg terzo. Quarto il leader del campionato Piastri. Nove rookie in pista per ottemperare agli obblighi regolamentari, il più veloce è stato Lindblad su Red Bull (ha girato al posto di Verstappen).
- Charles Leclerc (Ferrari) 1:18.380
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.107
- Nico Hulkenberg (Sauber) +0.380
- Oscar Piastri (McLaren) +0.404
- Gabriel Bortoleto (Sauber) +0.536
- Arvid Lindblad (Red Bull) 0.617
- Esteban Ocon (Haas) +0.658
- Yuki Tsunoda (Red Bull) +0.710
- Franco Colapinto (Alpine) +0.951
- Alexander Albon (Williams) +1.004
- Arvid Lindblad, 6° in 1:18.997 su Red Bull
- Pato O' Ward, 13° in 1:19.680 su McLaren
- Frederick Vesti, 14° in 1:19.689 su Mercedes
- Paul Aron, 15° in 1:19.862 su Alpine
- Rio Hirakawa, 16° in 1:20073 su Haas
- Ayumu Iwasa, 17° in 1:20.153 su Racng Bulls
- Luke Browning, 18° in 1:20.310 su Williams
- Jack Crawford, 19° in 1:20.371 su Aston Martin
- Antonio Fuoco, 20° in 1:20.854 su Ferrari
- Seconde libere al pilota olandese della Red Bull cha ha chiuso in 1:17.392. Po Leclerc con una pimpante Ferrari e terzo un ottimo Antonelli su Mercedes. Norris quarto con un pauroso ritmo gara, Hamilton quinto. Il leader Piastri solo dodicesimo e molto in ritardo nel passo gara dall'altra McLaren di Lando. Sabato si riparte alle 19.30 con le FP3, alle 23 le qualifiche.
- Max Verstappen (Red Bull) 1:17.392
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.153
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.174
- Lando Norris (McLaren) +0.251
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.300
- George Russell (Mercedes) +0.437
- Yuki Tsunoda (Red Bull) +0.491
- Fernando Alonso (Aston Martin) +0.546
- Carlos Sainz (Williams) +0.547
- Lance Stroll (Aston Martin) +0.562
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live