F1, GP Messico: il meteo dal circuito di Città del Messico
- Scatta il weekend della F1 a Città del Messico. Un tracciato reso particolare dall'altitudine e dall'ara rarefatta che imporrà scelte ben precise a team. Ma che tempo attende i protagonisti del campionato?
- Ecco le previsioni nel dettaglio
- Asciutte le prime libere, poi una moderata probabilità di rovesci per le seconde.
- FP1: 23°C.
- FP2: 25°C.
- Temperatura massima: 24°C.
- Prevista un giornta asciutta, ma permane una leggera possibilità di acquazzone nel pomeriggio per qualifiche.
- FP3: 24°C.
- Q: 26°C.
- Temperatura massima: 24°C
- Massa d'aria più secca e minore probabilità di acquazzoni.
- GP: 26°C.
- Temperatura massima: 24°C
