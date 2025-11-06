Offerte Sky
F1, GP Brasile: anche Sebastian Vettel presente a Interlagos. FOTO

INTERLAGOS fotogallery
7 foto

C'è anche Sebastian Vettel a Interlagos. Dopo il ritiro nel 2022, al termine di due stagioni con Aston Martin, il pilota tedesco si è dedicato a iniziative benefiche e ambientali, come la promozione della biodiversità e il progetto #RACE4WOMEN. E il ritorno quest’anno a Interlagos, circuito speciale in quanto simbolo della carriera di Ayrton Senna, è l’occasione per Seb di dare risalto a una delle sue iniziative. Tutto il weekend brasiliano è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

