C'è anche Sebastian Vettel a Interlagos. Dopo il ritiro nel 2022, al termine di due stagioni con Aston Martin, il pilota tedesco si è dedicato a iniziative benefiche e ambientali, come la promozione della biodiversità e il progetto #RACE4WOMEN. E il ritorno quest’anno a Interlagos, circuito speciale in quanto simbolo della carriera di Ayrton Senna, è l’occasione per Seb di dare risalto a una delle sue iniziative. Tutto il weekend brasiliano è in diretta su Sky e in streaming su NOW

