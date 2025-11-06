F1, Ocon e il casco speciale che omaggia la leggenda Ayrton Senna. FOTO
Anche dal pilota francese della Haas un omaggio al grande Ayrton Senna con un casco speciale in occasione della gara 2025 a Interlagos. Qui le FOTO e i dettagli. Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Sono trascorsi 31 anni dal terribile incidente che a Imola strappò la vita a uno dei piloti di F1 più amato di sempre: Ayrton Senna. In occasione del GP del Brasile, come sempre sono tanti gli omaggi in sua memoria, come il casco di Esteban Ocon della Haas.