F1, Leclerc fissa un doppio obiettivo: "Una vittoria e secondi nel Costruttori"
Il pilota della Ferrari nella conferenza a Interlagos: "Una vittoria o il secondo posto Costruttori? Difficile dirlo, ma vincere una gara sarebbe importante così come il secondo posto in questo finale di campionato. Non si può scegliere". La F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Hadjar (Racing Bulls): “Noi rookie stiamo andando molto bene, credo sia davvero una buona generazione di piloti questa”
Bortoleto (Sauber): “Difficile dire chi è stato il miglior rookie. Se sguardo a me è stata una stagione positiva e sono piuttosto contento. È stata più che discreta. E credo che ognuno di noi si definirà miglior rookie 2025. Bravo Hadjar, ma ho visto anche un ottimo Bearman ultimamente”
Hadjar (Racing Bulls): “Il futuro? Mai firmato un contratto prima della fine di una stagione. Devo solo tenere la testa giù e spingere al massimo. Così funziona in Red Bull”
Albon (Williams): “Vogliamo il quinto posto nel Mondiale ma siamo anche concentrati sul 2026. Ora sappiamo da dove venivano i nostri problemi e qui n Brasile va messo tutto assieme per un weekend pulito, ritrovando il ritmo”
Hadjar (Racing Bulls): “Ci sono state situazione ad Austin e in Messico che ci hanno fatto faticare parecchio, la nostra macchina va meglio sulle piste a media velocità. Interlagos sulla carta non lo è, ma ci sono cose che potrebbero permettere di andare meglio. Momento difficile, al momento dobbiamo lottare per mantenere il sesto posto”
Hadjar (Racing Bulls): “Da ragazzino guardavo i documentari e le gare con Senna. Ma ricordo anche quella del primo titolo di Vettel… Mi vengono in mente tanti ricordi dell’infanzia e ora non vedo l’ora di andare in pista”
Bortoleto (Sauber): “Imparare a lavorare con tante persone è la differenza tra la F1 e le altre categorie. Quest’anno credo di essere riuscito ad adattarmi a lavorare con una squadra così grande”
Bortoleto (Sauber): “Primo GP di casa e sono tanto emozionato. Non vedo l’ora di guidare, qu ho girato solo una volta 4 anni fa con una GT. La prima gara vista qui, invece, in occasione di una gara da un kartodromo qui attorno… ma nessun GP visto proprio dall’autodromo prima della mia stagione in Formula 3. Andare a punti sarebbe grandioso per me, per il team e per i tifosi”
VIA ALLA SECONDA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
TERMNA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Bortoleto (Sauber):
- Hadjar (Racing Bulls):
- Albon (Williams):
Gasly (Alpine): “La parte più importante è mantenere la motivazione alta, per non incappare nella frustrazione quando punti e performance non arrivano. Bisogna guardare in modo globale a chi lavora in pista e in fabbrica, guardando anche al lavoro e al progetto 2026. Quindi in macchina cerco di non perdere di vista il piano più ampio”
Leclerc (Ferrari): “La mia fidanzata è molto coinvolta nella ma F1. Chi è attorno a noi vive la nostra carriera, gli alti e i bassi, e così Alex”
Leclerc (Ferrari): “Una vittoria o il secondo posto Costruttori? Difficile dirlo, ma vincere una gara sarebbe importante così come il secondo posto. Non si può scegliere”
Leclerc (Ferrari): "Se dovessimo chiudere al secondo posto nel Costruttori, comunque, non sarebbe sufficiente per un team come la Ferrari. Ciò premesso, considerando l’andamento, abbiamo avuto un miglioramento e ora siamo in lotta. E quello deve essere il nostro obiettivo"
Stroll (Aston): “Ci sono piste dove la macchina prende vita, mentre le ultime gare sono state molto difficili. E poi ci sono anche gli aggiornamenti degli altri, credo sia una combinazione di tutto questo. La macchina si addice meno al mio stile? Non siamo stati competitivi come team quest’anno, talvolta abbiamo fatto un buon lavoro ma non sempre come avremmo voluto. Vedremo nel 2026. Per questo weekend, se dovesse piovere, tutto potrebbe accadere”
Gasly (Alpine): “Non credo saremo più competitivi qui a Interlagos, ma ne siamo consapevoli. Ma qui, come detto da Leclerc, c’è il fattore dell’imprevedibilità che può avere un peso. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto ad altri e non è stato un anno facile, ma crediamo che nel 2026 potrà cambiare e sono orgoglioso del lavoro che si sta facendo”
Gasly (Alpine): "Bei ricordi per me in Brasile, il primo podio e poi quello dello scorso anno. Entrambe sono state giornate speciali, ma la prima volta in particolar modo"
Leclerc (Ferrari): “La Mercedes andrà forte a Las Vegas, sulle altre piste ce la giocheremo. Ma abbiamo il vento in poppa e speriamo di continuare così in questo finale”
Leclerc (Ferrari): “Mi piace Interlagos, anche se non sono mai andato a podio qui. Sono certo che se faremo tutto alla perfezione, potremo salire sul podio. E pensando a come le cose qui a volte sono folli… chissà...”
Leclerc (Ferrari): “Speranze neutre, così arriviamo qui in Brasile. Lo stesso approccio delle ultime gare. Nelle ultime due l’esecuzione è stata giusta, sono molto fiero di quanto fatto. Ma dobbiamo focalizzarci solo su ciò che facciamo meglio”
Leclerc (Ferrari): “Il fidanzamento mi rende molto felice, è stata una settimana speciale. Chi sarà il prossimo nel paddock? Penso Gasly…”
VIA ALLA CONFERENZA PILOTI DEL GP BRASILE
Il Mondiale di F1 è in Brasile. Oggi il via con la conferenza piloti in programma alle 16.30: diretta sul canale 207 e qui in live streaming. È il quart'ultimo appuntamento della stagione, penultimo con la Sprint Race... in ballo punti pesanti per la volata finale verso il titolo piloti!
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Leclerc (Ferrari):
- Gasly (Alpine):
- Stroll (Aston):
Antonelli e l'omaggio a Senna
Momento molto emozionante a pochi giorni dal GP del Brasile: il giovane pilota italiano ha reso omaggio alla leggenda della Formula 1 nonché suo mito. "Un luogo speciale", il messaggio che accompagna il suo post sui social. FOTO
Antonelli e il mito Senna: l'omaggio di Kimi ad Ayrton. FOTOVai al contenuto
La livrea speciale della Willams a Interlagos
Nuova veste per la monoposto britannica che Sainz e Albon portano in pista nel weekend in Brasile: ispirata ai colori dello sponsor Gulf, arancione (che ricorda un po' il Papaya McLaren) e celeste, presenta ben 493 parole che i tifosi di tutto il mondo hanno associato al team e allo sponsor. Guarda le FOTO
Williams con un nuovo look a Interlagos: livrea con 493 parole scelte dai tifosi. E un 'tocco' di McLaren... FOTOVai al contenuto
Interlagos, un anno fa: rivivi le emozioni del GP Brasile 2024
Riviviamo la gara 2024 a Interlagos. La rimonta sotto la pioggia di Max Verstappen dal 17° posto e il ritorno al successo dopo 10 gare. Sul podio anche le Alpine di Ocon e Gasly, poi Russell. Leclerc 5° tiene dietro le due McLaren di Norris e Piastri (un risultato importante per il Costruttori). Gara nemmeno iniziata per Albon e Stroll, squalificato Hulkenberg, Sainz e Colapinto nelle barriere e ritirati. Qui il meglio del GP di un anno fa in Brasile: guarda il VIDEO
La volata per il titolo Mondiale tra Norris, Piastri e Verstappen: la situazione
Quattro weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader. Piastri ora è secondo, Verstappen è ancora in ballo (anche se le possibilità di rimonta si riducono). Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano quattro GP e due Sprint Race alla fine della stagione. IL PUNTO
Il Mondiale ha un nuovo leader, ma non è finita: la volata per il titolo in F1. LA SITUAZIONEVai al contenuto
Il 'ripasso', regole e punteggio della Sprint Race
Con la gara in Brasile torna il format della Sprint Race per la quinta volta in questa stagione. Dalle qualifiche alla gara, qui regole e punteggio della prova sui 100 Km. LE REGOLE
In Brasile torna la Sprint: ricordi tutte le regole? Il 'ripassino' prima di andare in pistaVai al contenuto
Tutto quello che vedremo sul canale 207 fino al 9 novembre
Da giovedì 6 a domenica 9 novembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di San Paolo, valido per il Mondiale 2025 di F1, da vivere su Sky Sport Uno,Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming suNOW. Il fine settimana brasiliano parte dalle parole dei piloti (oggi alle 16.30) per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. In Brasile torna il formato che prevede qualifiche (venerdì ore 19.30) e gara Sprint (sabato ore 15). Le qualifiche per la gara lunga sono invece in programma sabato alle 19, il giorno dopo alle 18 il via del gran premio.
Nella puntata precedente: così è andato il GP Messico. HIGHLIGHTS
