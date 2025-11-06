Offerte Sky
F1, Antonelli rende omaggio alla tomba di Senna. FOTO

BRASILE fotogallery
6 foto

Momento molto emozionante a pochi giorni dal GP del Brasile: il giovane pilota italiano ha reso omaggio alla leggenda della Formula 1 nonché suo mito. "Un luogo speciale", il messaggio che accompagna il suo post sui social. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE: TUTTO IL PROGRAMMA SU SKY

Antonelli e il mito Senna: l'omaggio ad Ayrton

BRASILE

Momento molto emozionante a pochi giorni dal GP del Brasile: il giovane pilota italiano ha reso...

6 foto

GP Brasile, contro il 'graining' gomme più dure

INTERLAGOS

Lotta a degrado e usura: si spiega così la scelta di Pirelli per le mescole portate a Interlagos...

6 foto

Williams, in Brasile livrea con 493 parole dei fan

INTERLAGOS

Nuova veste per la monoposto britannica che Sainz e Albon portano in pista nel weekend in...

10 foto

F1, la quinta in Brasile: tutte le Sprint 2025

LE DATE

Sei gare sui 100 Km anche nella stagione 2025 di Formula 1. Non ci sono state modifiche al format...

7 foto

Velocità, curve, frenate: così è Interlagos. FOTO

IL CIRCUITO

Si corre all'Autodromo José Carlos Pace, su una delle piste più apprezzate dai piloti in cui...

7 foto

