F1, Antonelli rende omaggio alla tomba di Senna. FOTO
Momento molto emozionante a pochi giorni dal GP del Brasile: il giovane pilota italiano ha reso omaggio alla leggenda della Formula 1 nonché suo mito. "Un luogo speciale", il messaggio che accompagna il suo post sui social. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- "Iniziare questa settimana visitando un luogo speciale". E' il messaggo che ha accompagnato il post di Kimi Antonelli dopo la vista alla tomba di Ayrton Senna. Un momento emozionante per il giovane pilota italiano della Mercedes che, a pochi giorni dal GP Brasile 2025, ha reso omaggio alla leggenda della Formula 1 nonché suo mito.