F1, Williams con una livrea speciale per il GP Brasile a Interlagos. FOTO e VIDEO
- Una Williams diversa dal solito per il GP Brasile. Il look della monoposto britannica che Sainz e Albon portano in pista nel weekend è ispirato ai colori dello sponsor Gulf, arancione (che ricorda un po' il Papaya McLaren) e celeste, e presenta ben 493 parole che i tifosi di tutto il mondo hanno associato a team e sponsor. Con l'iniziativa 'Driven by Words’, i fan sono infatti stati invitati a inviare le loro parole lo scorso luglio: Legacy, Passion e Teamwork le più votate. Il tutto in 12 diverse lingue.