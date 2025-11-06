Offerte Sky
F1, Williams con una livrea speciale per il GP Brasile a Interlagos. FOTO e VIDEO

Nuova veste per la monoposto britannica che Sainz e Albon portano in pista nel weekend in Brasile: ispirata ai colori dello sponsor Gulf, arancione (che ricorda un po' il Papaya McLaren) e celeste, presenta ben 493 parole che i tifosi di tutto il mondo hanno associato al team e allo sponsor. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Williams, in Brasile livrea con 493 parole dei fan

