Nuova veste per la monoposto britannica che Sainz e Albon portano in pista nel weekend in Brasile: ispirata ai colori dello sponsor Gulf, arancione (che ricorda un po' il Papaya McLaren) e celeste, presenta ben 493 parole che i tifosi di tutto il mondo hanno associato al team e allo sponsor. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUARDA IL VIDEO DELLA LIVREA WILLIAMS