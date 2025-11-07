F1, la griglia di partenza della sprint race in Brasile: Sainz e Tsunoda dalla pit lane
Lando Norris conquista la pole position per la Sprint Race. In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. Sesto Verstappen, 8° Leclerc e 11° Hamilton. Sainz e Tsunoda dalla pit lane. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 19. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris partirà dalla pole nella Sprint Race in Interlagos. Dietro al leader del Mondiale c'è un super Kimi Antonelli, poi Piastri, Russell e Alonso.
- Solo 6° Verstappen, in difficoltà le Ferrari con Leclerc 8° e Hamilton 11° .
- Sainz e Tsunoda dalla pit lane
- Di seguito la griglia di partenza:
- Solo una reprimenda per Hamilton dopo l'investigazione al termine delle qualifche Sprint e della violazione in regime di bandiera gialla durante il testacoda in Q2 di Leclerc.
Il comunicato FIA su Sainz e Tsunoda che scattano dalla pit lane nella Sprint Race del GP Brasile 2025