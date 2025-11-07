Offerte Sky
F1, la griglia di partenza della sprint race in Brasile: Sainz e Tsunoda dalla pit lane

COSì AL VIA fotogallery
23 foto

Lando Norris conquista la pole position per la Sprint Race. In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. Sesto Verstappen, 8° Leclerc e 11° Hamilton. Sainz e Tsunoda dalla pit lane. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 19. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA GARA LIVE

Kimi, 'nel nome di Senna': favoloso al GP Brasile

'MAGIC KIMI'

Una settimana per molti versi suggestivi nella terra di Senna, ma soprattutto un weekend scandito...

10 foto

Norris allunga: le classifiche del Mondiale

MONDIALE 2025

Il Mondiale di Formula 1 a tre gare dal termine e dopo la gara in Brasile vede Norris allungare...

23 foto

Antonelli da 10! PAGELLE del GP Brasile

di leo turrini

Kimi autore di una gara da vero campione. Massimo dei voti per lui ma anche per Verstappen che ha...

20 foto

Piastri entra duro: Kimi si salva, ritiro Leclerc

INTERLAGOS

Clamoroso quanto accaduto alla ripartenza dopo la safety car causata al via dal botto di...

7 foto

Verstappen dalla pit lane: la GRIGLIA in Brasile

COSì AL VIA

Cambia a poche ore dal via la griglia d'Interlagos: Verstappen scatterà dalla pit lane e, come...

21 foto

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...