Lando Norris conquista la pole position per la Sprint Race. In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. Sesto Verstappen, 8° Leclerc e 11° Hamilton. Sainz e Tsunoda dalla pit lane. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 19. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

