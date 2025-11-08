Offerte Sky
F1 Brasile, il poleman Sprint non ha mai vinto la gara sui 100 km in Brasile

INTERLAGOS fotogallery
5 foto

Il rischio ‘gufata’ c'è con questa statistica, ma la giovane storia della Sprint Race racconta che nessun poleman per la gara sui 100 km si è poi aggiudicato la prova. Ecco come è andata a finire in passato. Norris è avvisato, forte anche dell'esperienza nel 2023...  Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

Brasile, il poleman non ha mai vinto la Sprint

INTERLAGOS

5 foto

La 4^ di Norris: albo della qualifica Sprint

classifica

In Brasile è arrivata la quarta pole per una Sprint di Lando Norris. Nell'albo d'oro, finora l'ha...

9 foto

La griglia di partenza della Sprint in Brasile

COSì AL VIA

Lando Norris conquista la pole position per la Sprint Race. In prima fila c'è anche un super Kimi...

22 foto

Brasile, i piloti eliminati nella qualifica Sprint

INTERLAGOS

Le qualifiche del venerdì hanno determinato lo schieramento di partenza della Sprint Race del...

13 foto

Hamilton, su Ferrari con la bandiera per Senna

FERRARI

Un legame speciale tra Lewis e il Brasile, dove dal 2022 è cittadino onorario, e un legame...

8 foto

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

