Il rischio ‘gufata’ c'è con questa statistica, ma la giovane storia della Sprint Race racconta che nessun poleman per la gara sui 100 km si è poi aggiudicato la prova. Ecco come è andata a finire in passato. Norris è avvisato, forte anche dell'esperienza nel 2023... Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA