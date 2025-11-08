F1 Brasile, il poleman Sprint non ha mai vinto la gara sui 100 km in Brasile
Il rischio ‘gufata’ c'è con questa statistica, ma la giovane storia della Sprint Race racconta che nessun poleman per la gara sui 100 km si è poi aggiudicato la prova. Ecco come è andata a finire in passato. Norris è avvisato, forte anche dell'esperienza nel 2023... Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Bottas dal 2° posto in griglia vince, dalla pole era scattato Verstappen
- Vince Russell dal 3° posto, dalla pole era scattato Magnussen
- Vince Verstappen dal 2° posto, dalla pole era scattato Norris
- Vince Norris dal 2° posto, dalla pole era scattato Piastri