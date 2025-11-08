Formula 1, la griglia di partenza del Gp Brasile
Lando Norris conquista la 15^ pole della carriera, la sesta in stagione e lo fa in Brasile. In prima fila un grande Kimi Antonelli, seguito da Leclerc e Piastri. Male Hamilton solo 13°, anche peggio Verstappen che scatta 16°. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 18. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Dopo la Sprint Race, Lando Norris si ripete e si prende la pole a Interlagos davanti a un super Kimi Antonelli e alla Ferrari di Charles Leclerc.
- Quarto Piastri, poi Hadjar e Russell. Clamorosa eliminazione nel Q2 di Hamilton, che partirà 13°.
- Male Verstappen, che scatterà 16°. Penultimo Tsunoda, non partito Bortoleto
- Di seguito la griglia di partenza: