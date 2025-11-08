Lando Norris conquista la 15^ pole della carriera, la sesta in stagione e lo fa in Brasile. In prima fila un grande Kimi Antonelli, seguito da Leclerc e Piastri. Male Hamilton solo 13°, anche peggio Verstappen che scatta 16°. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 18. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW