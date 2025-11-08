F1 Brasile: Norris, mezzo titolo in tasca. Bravo Kimi! Pagelle della Sprint di Leo Turrini
di leo turrini fotogallery
20 foto
1/20
- Norris (McLaren) - 10. Fa tutto bene e adesso ha mezzo titolo in tasca.
2/20
- Antonelli (Mercedes) - 10. Harry Potter è vivo e lotta insieme a noi. Presto vincerà.
3/20
- Piastri (McLaren) - 0. Sorry, ma stavolta si è fatto fregare da un cordolo bagnato. Così il mondiale se lo scorda.
4/20
- Russell (Mercedes) - 7. Può darsi che Antonelli stia diventando un compagno scomodo.
5/20
- Leclerc (Ferrari) - 7. Fa quello che deve, sorpasso su Alonso compreso
6/20
- Hamilton (Ferrari) - 7. Magnifico al primo start. Riuscisse a partire un po’ più avanti…
7/20
- Gasly (Alpine) - 7,5. Entrare in top ten con la Alpine di Briatore, sia pure in una Sprint, e’ un mezzo capolavoro.
8/20
- Verstappen (Red Bull) - 6. Se non siamo alla abdicazione, poco ci manca. Mondiale addio?
9/20
- Tsunoda (Red Bull) - 4. Oggettivamente insignificante
10/20
- Sainz (Williams) - 5. Non esattamente un gran momento questo per Carlitos.
11/20
- Albon (Williams) - 6. Decisamente meglio del compagno di squadra in Williams.
12/20
- Hadjar (Racing Bulls) - 6. Una prestazione onesta, considerata la macchina che guida.
13/20
- Lawson (Racing Bulls) - 5,5. Un sabato pomeriggio da mestierante.
14/20
- Alonso (Aston Martin) - 8. Quasi venti anni fa, nel 2006!, vinse il suo secondo e ultimo mondiale. Beh, e’ ancora lì. Immortale.
15/20
- Stroll (Aston Martin) - 6. Lui è mortale ma tutto sommato non se la cava male.
16/20
- Colapinto (Alpine) - 0. Per festeggiare il rinnovo in Alpine va allegramente a sbattere.
17/20
- Bortoleto (Sauber) - 6. Dignitoso davanti alla sua torcida. Ma in coda alla gara incappa in un incidente a lui non imputabile.
18/20
- Hulkenberg (Sauber) - 0. E meno male che l’esperienza non gli manca. Finisce fuori pista manco fosse un principiante. Poi riparte, ma vabbè
19/20
- Bearman (Haas) - 6. Più vittima che colpevole nel contatto iniziale con Lawson.
20/20
- Ocon (Haas) - 5,5. Si sta trasformando in un gregario.