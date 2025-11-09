Offerte Sky
F1, GP Brasile: Antonelli, Norris e Verstappen da 10. Le pagelle di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

Kimi autore di una gara da vero campione. Massimo dei voti per lui ma anche per Verstappen che ha rimontato dalla pit lane al podio. Super ovviamente anche il vincitore Norris. La F1 torna nel fine settimana del 23 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE: CRONACA E HIGHLIGHTS

