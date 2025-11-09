F1, GP Brasile: Antonelli, Norris e Verstappen da 10. Le pagelle di Leo Turrini
Kimi autore di una gara da vero campione. Massimo dei voti per lui ma anche per Verstappen che ha rimontato dalla pit lane al podio. Super ovviamente anche il vincitore Norris. La F1 torna nel fine settimana del 23 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW
- Verstappen (Red Bull) - 10 e lode.Non ha vinto ma partendo dalla corsia box ha fatto capire perché è uno dei più grandi tutti i tempi.
- Antonelli (Mercedes) - 10. Harry Potter fa una magia tenendo dietro Super Max nel finale. Super!
- Norris (McLaren) - 10. Un week perfetto per una ipoteca sul titolo.
- Piastri (McLaren) - 5. Esagera, viene sanzionato e di questo passo il mondiale che era un sogno diventa un incubo.
- Russell (Mercedes) - Russell 6. Per tutto il week end va più piano del Kimi di Bologna.
- Leclerc (Ferrari) - Ng. Nella carambola iniziale da biliardo lui fa la fine del boccino. Non gliene va bene una.
- Hamilton (Ferrari) - 4. Gli capita di tutto, la giuria lo punisce un’altra volta ma toccava a lui far meglio in qualifica. Ventunesimo Gp in Rosso senza podio
- Tsunoda (Red Bull) - 2. Come le penalità che ha preso. Domanda: è lui che non capisce la Red Bull o è la Red Bull che non capisce Yuki? Mah.
- Gasly (Alpine) - 7. E’ lui l’anima di quel che resta dell'Alpine briatoresca.
- Sainz (Williams) - 5,5. Per non saper ne’ leggere ne’ scrivere rifila una ruotata al povero Hamilton. La vendetta è un piatto che si gusta freddo?
- Albon (Williams) - 5. Non riesce ad uscire dall’anonimato Williams.
- Hadjar (Racing Bulls) - 7. Va a punti anche lui con la ex Minardi.
- Lawson (Racing Bulls) - 7,5. Fa il colpaccio risparmiando abilmente le gomme.
- Alonso (Aston Martin) - 6. Il vecchio delle Asturie si divertiva di più vent’anni fa a Interlagos con la Renault.
- Stroll (Aston Martin) - 5,5. Finisce dietro allo zio du Spagna.
- Colapinto (Alpine) - 5,5. Contratto rinnovato però sta perdendo il confronto con Gasly
- Bortoleto (Sauber) - NG. Tra sabato e domenica l’aria di casa decisamente non gli ha fatto bene. Ma non è tutta colpa sua.
- Hulkenberg (Sauber) - 8,5. Garona del veterano di Germania, a punti con la verde Binotta.
- Bearman (Haas) - 8. L’Orsetto continua a piazzare le sue zampate. Bravo.
- Ocon (Haas) - 5. Ormai vede Bearman soltanto con il binocolo.