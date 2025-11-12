Audi F1, svelata la livrea della nuova monoposto per il Mondiale 2026. FOTO
Il marchio tedesco, che si prepara a entrare nella massima categoria del motorsport dopo l'acquisizione di Sauber, scatta in pole e svela la livrea Audi R26 Concept in attesa della vera monoposto che vedremo in pista nella prossima stagione e che verrà svelata a gennaio. Qui le FOTO e tutti i dettagli. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO - AUDI NEL MONDIALE 2026 - CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2025
- Primo passo verso la nuova stagione di Formula 1 e un altro passo dell'Audi che, dopo l'acquisizione di Sauber, ha svelato con un evento online la combinazione di colori della livrea con la quale scenderà in pista nel Mondiale 2026. La casa dei quattro cerchi, che avrà nell'ex team princpal Ferrari Mattia Binotto, il suo principale riferimento, è pronta ad affrontare questa grande avventura.
- Qui le FOTO e i DETTAGLI della livrea.
- "Il nostro ingresso in Formula 1 con Audi R26 Concept è un impegno per un principio che ci guida da sempre: corriamo per il progresso oltre il traguardo. Questo impegno si basa sull'eredità di Audi Motorsport Icons, dalla pionieristica Auto Union Type C alla Audi RS Q e-tron che rompe le convenzioni", il messaggio sui social che ha accompagnato la presentazione della livrea.
- "Si tratta del prossimo capitolo del rinnovamento, la Formula 1 sarà un catalizzatore di cambiamenti nella direzione di un’Audi più snella, più veloce e più innovativa"
- Presenta un'anteprima della combinazione di colori e del design della monoposto di F1 del marchio del 2026, che sarà svelata a gennaio.