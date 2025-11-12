Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Audi F1, svelata la livrea della nuova monoposto per il Mondiale 2026. FOTO

il dopo sauber fotogallery
9 foto
FOTO da X @F1

Il marchio tedesco, che si prepara a entrare nella massima categoria del motorsport dopo l'acquisizione di Sauber, scatta in pole e svela la livrea Audi R26 Concept in attesa della vera monoposto che vedremo in pista nella prossima stagione e che verrà svelata a gennaio. Qui le FOTO e tutti i dettagli. La F1 torna in Las Vegas  dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO - AUDI NEL MONDIALE 2026 - CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2025

ALTRE FOTOGALLERY

L'Audi già in pista: svelata la prima livrea 2026

il dopo sauber

Il marchio tedesco, che si prepara a entrare nella massima categoria del motorsport dopo...

9 foto

Rookie dell'anno in F1: la classifica

LA SITUAZIONE

La volata finale per il titolo piloti, ma non solo. In questa ultima parte del Mondiale è anche...

6 foto

Kimi, 'nel nome di Senna': favoloso al GP Brasile

'MAGIC KIMI'

Una settimana per molti versi suggestivi nella terra di Senna, ma soprattutto un weekend scandito...

10 foto

Norris allunga: le classifiche del Mondiale

MONDIALE 2025

Il Mondiale di Formula 1 a tre gare dal termine e dopo la gara in Brasile vede Norris allungare...

23 foto

Antonelli da 10! PAGELLE del GP Brasile

di leo turrini

Kimi autore di una gara da vero campione. Massimo dei voti per lui ma anche per Verstappen che ha...

20 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    McLaren, Matteo De Palo entra nell'Academy inglese

    formula 3

    La McLaren ha accolto, all'interno della sua Academy, il talento italiano Matteo de Palo, che...

    Brasile, Antonelli è il protagonista del week-end

    Mara Sangiorgio

    Bearman e Verstappen, due sorpassi clamorosi

    GP BRASILE

    La Haas del britannico su Hulkenberg e la Red Bull dell'olandese sulla Mercedes di Russell: due...