GP Qatar, limite di 25 giri per ogni set di gomme

Nel Gran Premio del Qatar sarà obbligatoria (almeno) la doppia sosta: Pirelli e Fia hanno infatti imposto un limite di 25 giri per ogni set di gomme per combattere l'usura degli pneumatici sul circuito di Losail. Il GP è in programma dal 28 al 30 novembre, su Sky e NOW

In Qatar verrà introdotto un limite di 25 giri che ogni set di pneumatici potrà percorrere nell'arco dell'intero weekend di gara. La decisione, presa in accordo tra Pirelli, FIA e la Formula 1, è stata confermata dalla casa milanese. "Ogni set di pneumatici fornito ai team all'inizio del weekend di gara potrà coprire un massimo di 25 giri del circuito di Lusail, molto impegnativo per le gomme in termini di energia, stress termico e usura. I giri saranno conteggiati cumulativamente per tutte le sessioni in pista, inclusi i giri effettuati in regime di Safety Car o Virtual Safety Car", ha spiegato Pirelli. Visto che il Gran Premio del Qatar (in programma dal 28 al 30 novembre, compreso di prova Sprint) si svolge su 57 giri, ogni pilota dovrà cambiare gli pneumatici almeno due volte. Anche nel 2023 FIA e Pirelli avevano imposto la doppia sosta per minimizzare un problema causato dai cordoli, mentre lo scorso anno (senza imposizioni di pit-stop) si erano evidenziate criticità per l'usura degli pneumatici. Da qui la regola e la limitazione dei giri, che di fatto porterà a una gara con (almeno) doppia sosta.