Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Vasseur: "Las Vegas speciale, Ferrari può lottare davanti"

ferrari

Il team principal suona la carica e indica anche quello a cui bisognerà prestare attenzione: "A Las Vegas sarà particolarmente importante focalizzarsi su tutte le specifiche sfide che questo circuito presenta. Gestire le gomme con temperature molto basse sarà ancora una volta un fattore chiave"

"Las Vegas è un evento unico nel calendario: l'atmosfera, il programma, con la gara che si disputa il sabato sera, e il tracciato stesso lo rendono qualcosa di speciale. Negli ultimi appuntamenti abbiamo messo in atto delle prestazioni solide e siamo stati in grado di lottare davanti; puntiamo a ripeterci anche questo weekend". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, guarda con moderato ottimismo, dopo i disastri delle Rosse negli ultimi gran premi, all'appuntamento in America di domenica prossima. "A Las Vegas sarà particolarmente importante focalizzarsi su tutte le specifiche sfide che questo circuito presenta - ha spiegato Vasseur -. Gestire le gomme con temperature molto basse sarà ancora una volta un fattore chiave, così come interpretare correttamente la gara per individuare le migliori opportunità strategiche. Come sempre, ci concentreremo su noi stessi, assicurandoci di non lasciare nulla di inespresso in termini di prestazione".

Formula 1: Altre Notizie

Vasseur: "Las Vegas speciale, Ferrari può lottare"

ferrari

Il team principal suona la carica e indica anche quello a cui bisognerà prestare attenzione: "A...

GP Qatar, limite di 25 giri per ogni set di gomme

la regola

Nel Gran Premio del Qatar sarà obbligatoria (almeno) la doppia sosta: Pirelli e Fia hanno infatti...

Mika Hakkinen, la figlia entra in academy McLaren

F1 Academy

L'accoppiata Hakkinen-McLaren sta per tornare. Ella, figlia del due volte Campione del Mondo di...

Gp Macao, domina Fuoco. 1^ vittoria Ferrari

Macau Grand Prix

La 72esima edizione del Gran Premo di Macao va in archivio con la dimostrazione di forza di...

Grande sabato per l'Italia a Macao

Macau Grand Prix

Sabato da sogno per l'Italia a Macao: nelle tre gare di qualifica della 72esima edizione Antonio...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS