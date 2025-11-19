Il team principal suona la carica e indica anche quello a cui bisognerà prestare attenzione: "A Las Vegas sarà particolarmente importante focalizzarsi su tutte le specifiche sfide che questo circuito presenta. Gestire le gomme con temperature molto basse sarà ancora una volta un fattore chiave"

"Las Vegas è un evento unico nel calendario: l'atmosfera, il programma, con la gara che si disputa il sabato sera, e il tracciato stesso lo rendono qualcosa di speciale. Negli ultimi appuntamenti abbiamo messo in atto delle prestazioni solide e siamo stati in grado di lottare davanti; puntiamo a ripeterci anche questo weekend". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, guarda con moderato ottimismo, dopo i disastri delle Rosse negli ultimi gran premi, all'appuntamento in America di domenica prossima. "A Las Vegas sarà particolarmente importante focalizzarsi su tutte le specifiche sfide che questo circuito presenta - ha spiegato Vasseur -. Gestire le gomme con temperature molto basse sarà ancora una volta un fattore chiave, così come interpretare correttamente la gara per individuare le migliori opportunità strategiche. Come sempre, ci concentreremo su noi stessi, assicurandoci di non lasciare nulla di inespresso in termini di prestazione".