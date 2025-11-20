Le parole del pilota Ferrari riportate dalla Bbc dopo le affermazioni di Elkann nel post GP Brasile: "Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo". Lo stesso sito della Bbc, però, sottolinea come Lewis non abbia preso sul personale i commenti del presidente. Il Mondiale è a Las Vegas: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW COSA AVEVA DETTO ELKANN SUI PILOTI FERRARI

"Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo": Lewis Hamilton, secondo quanto riportato dalla BBC, replica così alle parole di John Elkann che, dopo il Brasile, aveva invitato i piloti a "concentrarsi di più sulla guida e parlare meno".

"Se è giusto chiedermelo? Non proprio, io ci penso anche quando dormo - ha aggiunto il pilota britannico - Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più". Hamilton, sempre alla BBC, ha aggiunto di non aver preso sul personale i commenti del presidente della Scuderia: "So quali sono le intenzioni di John". Leggi anche Leclerc: "Parlato con Elkann, il suo messaggio era positivo"