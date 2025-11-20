Offerte Black Friday
Le parole del pilota Ferrari riportate dalla Bbc dopo le affermazioni di Elkann nel post GP Brasile: "Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo". Lo stesso sito della Bbc, però, sottolinea come Lewis non abbia preso sul personale i commenti del presidente. Il Mondiale è a Las Vegas: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

"Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo": Lewis Hamilton, secondo quanto riportato dalla BBC, replica così alle parole di John Elkann che, dopo il Brasile, aveva invitato i piloti a "concentrarsi di più sulla guida e parlare meno".

 

"Se è giusto chiedermelo? Non proprio, io ci penso anche quando dormo - ha aggiunto il pilota britannico - Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più". Hamilton, sempre alla BBC, ha aggiunto di non aver preso sul personale i commenti del presidente della Scuderia: "So quali sono le intenzioni di John".

Leclerc: "Parlato con Elkann, il suo messaggio era positivo"

Hamilton: "E' stato un anno intenso"

"È stato un anno davvero intenso. Credo sia stato l'anno più impegnativo che abbia mai avuto. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima", ha aggiunto il sette volte campione del mondo.

