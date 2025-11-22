Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Las Veags: altri controlli sui tombini dopo l'interruzione anticipata delle FP2

AGGIORNAMENTI

Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti dalla pista di Las Vegas: si è trattato di un guasto nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte (in Nevada). Oltre al lavoro svolto per risolvere il problema, il coperchio di questo è stato saldato. Verifiche anche sugli altri tombini presenti lungo il tracciato. l fine settimana del Mondiale è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: DIRETTA LIBERE 3

Ieri l'interruzione anticipata delle seconde libere, oggi un aggornamento importante sul tombino che in curva 17 ha imposto la sospensione dell'attività in pista a Las Veags. Il tombino che ha causato la bandiera rossa nelle FP2 è stato infatti smontato e ulteriormente ispezionato. È stato riscontrato un guasto specifico nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte. Oltre al lavoro svolto per risolvere la questione identificata, il coperchio di questo tombino è stato saldato per fornire un'ulteriore mitigazione. Tutti gli altri sulla linea di gara o in prossimità di essa sono stati nuovamente ispezionati durante la notte e sono state eseguite saldature aggiuntive su altri 14.

Formula 1: Altre Notizie

Las Veags, altri controlli sui tombini: le news

AGGIORNAMENTI

Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti...

Las Vegas, stanotte caccia alla pole LIVE su Sky

guida tv

La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...

Leclerc: "Passo solido, lotta serrata per la pole"

ferrari

Charles Leclerc commenta il venerdì di Las Vegas: "Siamo in una buona posizione, il passo è...

A Kurtz 5% di Mercedes, Wolff resta team principal

L'ANNUNCIO

George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione...

Massa e il crashgate: Mondiale 2008 va a processo

f1

L'Alta Corte di Londra ha respinto la richiesta di archiviazione sul cosiddetto 'crashgate': una...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS