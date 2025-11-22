Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti dalla pista di Las Vegas: si è trattato di un guasto nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte (in Nevada). Oltre al lavoro svolto per risolvere il problema, il coperchio di questo è stato saldato. Verifiche anche sugli altri tombini presenti lungo il tracciato. l fine settimana del Mondiale è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Ieri l'interruzione anticipata delle seconde libere, oggi un aggornamento importante sul tombino che in curva 17 ha imposto la sospensione dell'attività in pista a Las Veags. Il tombino che ha causato la bandiera rossa nelle FP2 è stato infatti smontato e ulteriormente ispezionato. È stato riscontrato un guasto specifico nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte. Oltre al lavoro svolto per risolvere la questione identificata, il coperchio di questo tombino è stato saldato per fornire un'ulteriore mitigazione. Tutti gli altri sulla linea di gara o in prossimità di essa sono stati nuovamente ispezionati durante la notte e sono state eseguite saldature aggiuntive su altri 14.